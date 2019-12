Neue Treibstoffe sollen auch die Schifffahrt klimafreundlicher machen. Dafür will die Branche nun selbst Milliarden für die Forschung investieren.

Die globale Schifffahrtsindustrie will einen milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungsfonds aufbauen, um die Branche für ihre ehrgeizigen Klimaziele auf Kurs zu bringen. Die Schifffahrtsunternehmen weltweit sollen einen Beitrag von zwei US-Dollar pro Tonne Brennstoff entrichten und damit fünf Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren als Basisfinanzierung aufbringen, teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) am Mittwoch in Hamburg mit.

An der ...

