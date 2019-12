Hausse auf breiter Front: Alle wesentlichen Anlageklassen sind deutlich gestiegen. Für 2020 investieren wir jetzt kräftig.

Pünktlich zum Jahresende hat es also doch noch geklappt. In der letzten Handelswoche vor Weihnachten stieg der Dax zwischenzeitlich auf 13.426 Punkte; den höchsten Stand im Jahresverlauf. Der deutsche Leitindex macht damit das schwache Abschneiden 2018 vergessen, 26 Prozent Kursgewinn seit Jahresanfang können sich sehen lassen. Zumal ein neuer Allzeitrekord in Sichtweite ist; der bisherige Höchststand aus dem Frühjahr 2018 liegt bei rund 13.600 Punkten.

Was für den Dax gilt, das trifft auch auf viele andere Anlageklassen zu: Internationale Aktienmärkte entwickelten sich im zu Ende gehenden Jahr ebenso gut wie die Notierungen von Gold. Und selbst mit vermeintlich langweiligen Bundesanleihen waren ordentliche Zugewinne drin - beim Kurs versteht ...

