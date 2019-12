Die aktuell längste Serie: Canadian Solar mit 13 Tagen Plus in Folge (Performance: 33.20%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Dienstag Consus Real Estate mit 10,53% auf 8,40 (1011% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 35,05%) vor Pantaflix mit 7,70% auf 1,73 (152% Vol.; 1W 0,81%) und Verbio mit 5,48% auf 11,16 (405% Vol.; 1W 5,68%). Die Tagesverlierer: Tele Columbus mit -12,70% auf 3,13 (676% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,45%), Aurora Cannabis mit -7,48% auf 2,35 (77% Vol.; 1W -6,75%), Metro mit -7,14% auf 4,55 (165% Vol.; 1W -1,60%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (92466,34 Mio.), BP Plc (59211,52) und Vodafone (47624,42). Umsatzausreisser ...

