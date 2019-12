Gold verteuerte sich um etwa 0,3 Prozent und notierte am gestrigen Mittag bei rund 1.480 US-Dollar je Feinunze. Damit hält das Edelmetall sein Niveau - trotz Freuden um ein Handelsabkommen zwischen den USA und China und neuer Klarheit in Sachen Brexit. Auch EUWAX Gold II, unser Gold-ETC, legte am Dienstag zu und notierte rund 0,2 Prozent höher. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...