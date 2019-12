Anleger reagieren aufdie Gewinne an den Aktienmärkten nicht selten mit Einstieg in marktbreite MSCI World- und S&P 500-ETFs. Gefragt sind zudem europäische Werte im MSCI Europe sowie MSCI Japan-Portfolios. Bei Festverzinslichem punkten in Euro geführte Unternehmensanleihen mit guter Bonität. 17. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt).Der deutliche Wahlsieg für Boris Johnson und die britischen Tories sowie eine Teileinigung im Zollstreit scheinen Anleger als frühzeitige Weihnachtsgeschenke zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...