Der Elektroautobauer Tesla will Insidern zufolge durch niedrigere Preise das China-Geschäft ankurbeln. Tesla erwäge, den Verkaufspreis für das in China produzierte Model 3 im kommenden Jahr um 20 % zu senken, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch (18. ...

