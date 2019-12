Nach dem Kursrutsch vom Vortag lässt der Verkaufsdruck der Anleger im Dax nach. Schwache FedEx-Zahlen belasten die Deutsche Post.

Am Mittwoch eröffnet der Dax etwa 0,2 Prozent schwächer bei 13.266 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend unterbrochen und bei 13.288 Punkten etwa 0,89 Prozent schwächer geschlossen. Anleger haben die Gelegenheit genutzt und die Gewinne der vergangenen Woche und die von Montag (jeweils ein Plus von 0,9 Prozent) mitgenommen.

Der MDax dagegen hat am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht und stieg um 0,15 Prozent auf 28.298 Punkte, welches er am Mittwoch jedoch nicht mehr halten konnte: Der Index der mittelgroßen Unternehmen verlor etwa 0,2 Prozent auf 28.239 Zähler.

Auch die US-Börsen zeigten sich schwächer und haben sich am Dienstag nur noch leicht im Plus gehalten. Damit haben sie ihre viertägige Rally zwar nicht beendet, sich aber zumindest in eine Verschnaufpause begeben. Gute Konjunkturdaten stützten die Wall Street - die US-Industrie fuhr im November ihre Produktion um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat hoch - allerdings begannen einige Investoren, das Teilabkommen im Handelsstreit zwischen China und den USA skeptischer zu beurteilen.

"Am US-Aktienmarkt könnte sich vor den Feiertagen Ermüdung beim Thema Handel breitmachen", sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Onlinebroker Oanda. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...