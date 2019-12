Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft etwas fester. Die Vorgaben aus Übersee sind uneinheitlich. Während in den USA gestützt durch positiv aufgenommene Konjunkturdaten am Vortag leichte Gewinne resultierten, gaben die Aktien in Asien am Berichtstag nach. Mit Interesse schauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...