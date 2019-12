der deutsche Leitindex hat nach seiner jüngsten Rally wieder etwas konsolidiert. Er gab gestern wieder etwas nach und fiel bis zum Handelsschluss auf 13.288 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte er noch bei 13.425 Zählern sein bisheriges Jahreshoch erreicht. Für die Zurückhaltung an den Märkten sorgten neben den enttäuschenden Zahlen des Konsumgüterriesen Unilever vor allem die Ankündigung des britischen Premiers Boris Johnson, den Brexit in jedem Fall bis Ende 2020 durchziehen zu wollen. Alles in allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...