Toyota Motor Corp. 0.31% Centwert (EMOBH2): Toyota hat zusammen mit dem Hafen von Los Angeles (Kenworth) und dem California Air Resources Board (CARB) die ersten von Toyota und Kenworth gemeinsam entwickelten Brennstoffzellen-Schwerlastfahrzeuge vorgestellt. Toyota und Kenworth wollen zehn Lkw im Rahmen des Zero- und Near Zero Emission-Freight Facilities-Projekts (ZANZEFF) bauen. Ziel ist es im Hafen ankommende Fracht lokal emissionsfrei zu bewegen. Bob Carter, stellvertretender Vizepräsident von Toyota dazu: "Toyota setzt auf die Technologie der Brennstoffzellen-Elektrik als Antriebsstrang für die Zukunft, weil es eine saubere, skalierbare Plattform ist, die ein breites Spektrum an ...

