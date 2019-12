Mit den IPOs von Marinomed , Frequentis und Addiko blickt die Wiener Börse auf ein starkes Börsengangs-Jahr zurück. "Das geniale am Börsengang ist, dass er gleichzeitig für Finanzierung, enorme Sichtbarkeit und Sicherstellung einer nachhaltig professionellen Unternehmensorganisation sorgt. Unternehmen können so auch ihre Nachfolge regeln", erläutert der CEO der Wiener Börse, Christoph Boschan. Europaweit litten Börsenplätze am Brexit und zunehmender Regulierung. Dementsprechend entwickelten sich 2019 die Aktienumsätze leicht rückläufig. Die Wiener Börse verzeichnet per 13. Dezember Aktienumsätze von 59,90 Mrd. Euro, ein Rückgang von -11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (67,69 Mrd. Euro) ....

