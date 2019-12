Zwei Schritte vor, einer zurück - so lässt sich der aktuelle Anstieg des Deutschen Aktienindex am Besten beschreiben. In der Summe verbessert sich die markttechnische Ausgangssituation dennoch weiter, nur die langfristigen Barrieren stören den Trend. Der DAX hat sich mittlerweile lange genug über der im November noch unüberwindbaren 13.300er-Marke ...

