++ Ifo-Indizes verbessern sich für den dritten Monat in Folge ++ Wochenschlusskurs beim DE30 entscheidend ++ Fusion zwischen PSA und Fiat Chrysler ++Der Beginn der europäischen Sitzung war gemischt, aber die Stimmung verbesserte sich nach der Veröffentlichung der ifo-Daten. Der DE30 notiert nach anfänglichen Verlusten wieder in der Nähe seines gestrigen Schlusskurses. Aktien aus der Schweiz steigen am meisten, während sich Aktien aus Polen am schlechtesten entwickeln. IFO-GESCHÄFTSKLIMAINDEX STEIGTDie Veröffentlichung der ifo-Indizes für Dezember sorgte für eine gewisse Beruhigung, nachdem ...

