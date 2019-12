Die wirtschaftspolitische Bilanz nach vier Amtsperioden ist durchwachsen: Die Politik entfernt sich in rasantem Tempo von der Marktwirtschaft.

Angela Merkel steht in der Mitte ihrer vierten Amtszeit. Doch die Koalition bröckelt, weil sich die SPD radikalisiert, und die Kanzlerin hat erklärt, dass sie nicht mehr antreten will. Nur die Angst vor Neuwahlen hält die Koalition noch zusammen. Zeit also für eine ökonomische Bilanz.

Auf den ersten Blick war die Amtszeit der Kanzlerin erfolgreich. Sie brach den verhängnisvollen Trend einer um sich greifenden Arbeitslosigkeit, der in den Jahrzehnten seit Willy Brandt zu verzeichnen gewesen war. Als Merkel ihr Amt 2005 antrat, war Deutschland unter den OECD-Staaten Weltmeister bei der Arbeitslosigkeit der gering Qualifizierten, die Zahl der Arbeitslosen lag mit knapp fünf Millionen auf einem Maximum. Heute liegt Deutschland im Normbereich und zählt nur noch etwas mehr als zwei Millionen Arbeitslose.

Der Erfolg resultiert indes aus den Reformen der Regierung von Gerhard Schröder mit seinem Arbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Über eine Lohnspreizung nach unten, die durch Lohnzuschüsse im Hartz-IV-Tarif abgefedert wurde, hatte die damalige rot-grüne Regierung die Arbeitslosigkeit der gering Qualifizierten unmittelbar verringert. Mittelbar hat sie eine Periode der allgemeinen Lohnzurückhaltung eingeläutet, die die angeschlagene deutsche Wirtschaft wieder zu Kräften kommen ließ. Die nachfolgenden Regierungen haben die Erfolge Gerhard Schröders schlicht "konsumiert".

Es ist anzuerkennen, dass in Angela Merkels erste Amtsperiode eine Senkung der Unternehmenssteuern und die Rente mit 67 fielen, beides unerlässliche Maßnahmen zur Stärkung der Volkswirtschaft. Auch hat die Kanzlerin mit ...

