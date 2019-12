Frankreich mag unter einem Generalstreik ächzen, doch Emmanuel Macron will sein Land mit einer ehrgeizigen Industriepolitik zur ökonomischen Supermacht formen. Und Deutschland? Ist den Plänen gar nicht mal abgeneigt.

An einem Novemberabend in Shanghai wird der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich klar. Emmanuel Macron spricht als Ehrengast der chinesischen Importmesse. Der französische Präsident hat Unternehmer aus der Heimat eingeladen - und ein paar deutsche. Auch mehrere seiner wichtigen Minister sind mit dabei. Aus der Bundesregierung ist nur eine gewisse Anja Karliczek anwesend, die Forschungsministerin.

Es ist eine klare Botschaft, die Macron sendet: Der französische Präsident kümmert sich um die Wirtschaft. Selbstverständlich, er ist ja überzeugter Europäer, auch um die deutsche. Aber eben vor allem um die französische. Denn gewählt wird er ja daheim.

Dort mag den selbsterklärten Großreformer in diesen Tagen ein Generalstreik ausbremsen, doch einige der deutschen Firmenvertreter sind trotzdem neidisch - nicht zuletzt seit Macrons Auftritt in Shanghai: Wäre es nicht manchmal schön, wenn auch Deutschland eine so mutige Industriepolitik betriebe, wie es in Frankreich schon seit den Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig dem XIV. üblich ist? Und hat Macron nicht recht, dass wir einen europäischen Ansatz bräuchten, um langfristig gegenüber der Konkurrenz aus China und den USA zu bestehen?

Es sind Fragen, die sich auch die Bundesregierung stellt. Und so abgeneigt deutsche Kanzler und Minister dem französischen Wirtschaftsaktionismus gegenüber lange Zeit waren, so neugierig guckten sie doch zuletzt ins Nachbarland. Doch so berechtigt die aufgeworfenen Fragen von deutschen Unternehmern und Politikern auch sind - entscheidend ist: Verspricht das französische Modell auch wirklich mehr Erfolg?Jean Tirole, der angesichts seiner liberalen Haltung daheim durchaus umstrittene französische Wirtschaftsnobelpreisträger, antwortet darauf salomonisch: "Industriepolitik ist nicht von vornherein schlecht. Aber man muss sie richtig machen."Bruno Grandjean ist da deutlicher: "Unsere Politiker ähneln oft Feuerwehrleuten, die den Brand löschen, den sie zuvor selbst gelegt haben", sagt der Chef von Redex, einem Hersteller von Achsenantrieben.

Zehn Mal so viel Gewerbesteuer

Wenn es um den Unterschied zwischen französischer und deutscher Wirtschaftspolitik geht, gleitet Grandjean nicht ...

