Mit Beginn des Jahres 2020 wird Packaging Technology die Bosch-Gruppe verlassen. Der neue Name wird Syntegon sein. Mitte Juli 2019 informierte Bosch darüber, das Geschäft mit Verpackungsmaschinen in Waiblingen an eine neu gegründete Gesellschaft, die von CVC Capital Partners (CVC) verwaltet wird, verkaufen zu wollen. Das Unternehmen mit den Bereichen Pharma und Food solle als Ganzes erhalten bleiben. ...

