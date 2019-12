Ob für den Geschäftspartner, gute Bekannte oder Freunde: Eine Flasche Wein gehört zu den beliebtesten Geschenken an Weihnachten. Wenn die Auswahl nur nicht so unübersichtlich wäre. Welcher Wein für wen passt.

Nicht jeder hat so viel Glück wie Frau Hoppenstedt. Ein paar Tage vor Weihnachten sitzt sie mit einem Herrn auf dem Sofa ihres Wohnzimmers und probiert verschiedene Weine. Eigentlich hat sie gerade viel zu tun, der übliche Weihnachtsstress. Doch nun hat sie den Vertreter der Weinkellerei hereingelassen, er will ihr "eine große Überraschung für die Feiertage" bereiten.

Denn an Weihnachten gehört für viele Leute eine Flasche Wein dazu - auch in Loriots berühmten Weihnachtssketch. Und so entkorkt der Vertreter eine Flasche nach der anderen, "von deutschen Sonnenhügeln frisch auf den Tisch", und sie probieren so lange durcheinander, bis sie betrunken sind.

Wein zu kaufen ist eine knifflige Angelegenheit. Schließlich kann man vor dem Entkorken nur erahnen, wie der Inhalt schmeckt. Das macht den Einkauf stets zu einem kleinen Risiko. Doch am schwierigsten ist die Flaschenauswahl, wenn der Wein anderen eine Freude machen soll. Schließlich will sich niemand mit einem schlechten Wein als Geschenk blamieren.

Oft weiß man nicht, was die Beschenkten am liebsten trinken. Und als wäre das nicht Ratespiel genug, ist die Weinwelt kaum zu durchschauen. Unzählige Rebsorten, Anbauländer, Stile und Preiskategorien machen den Geschenkwein zu einer komplexen Frage. Viele sehen vor lauter Flaschen den passenden Wein nicht.Dabei gehört Wein zu den beliebtesten Geschenken an Weihnachten. Nach Gutscheinen werden Wein und andere Genussmittel am häufigsten unter den Weihnachtsbaum gelegt. Kaum ein anderes Geschenk gilt als derart edel, hochwertig und geschmackvoll. Doch kaum ein anderes Geschenk stellt die Schenkenden vor eine solch große Herausforderung.Dabei gibt es einige Faustregeln, mit denen Sie den richtigen Wein auswählen.

Weine zum Imponieren

Eine heikle Wahl ist das Weingeschenk für Geschäftspartner oder den eigenen Chef. Der Wein soll nicht nur Freude machen sondern auch einen guten Eindruck. Wer in der Geschäftswelt eine Flasche verschenkt, möchte meist nicht nur den Wein, sondern auch sich selbst empfehlen, bestenfalls ...

