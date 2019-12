(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.12.2019 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel durchwachsen. Für Evotec und MorphoSys geht es abwärts, während MagForce und BB Biotech leicht zulegen können. An der Wall Street gibt der Sektor ab. Der DAX bewegt sich am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 13.225 Punkte nach unten. Papiere von Continental, Infineon und Daimler geben ab, während Wirecard, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...