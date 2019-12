Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 14 Tage ohne Veränderung , ATX -0,39% auf 3194,52, davor 5 Tage im Plus (2,82% Zuwachs von 3118,99 auf 3207,06), ATX Prime -0,4% auf 1610,23, davor 5 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 1574 auf 1616,72), SBO -1,69% auf 52,3, davor 5 Tage im Plus (7,37% Zuwachs von 49,55 auf 53,2), OMV -0,95% auf 50,3, davor 4 Tage im Plus (2,38% Zuwachs von 49,6 auf 50,78), Porr -2,51% auf 15,54, davor 4 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 15,52 auf 15,94), Rosgix -0,15% auf 2700,54, davor 4 Tage im Plus (0,8% Zuwachs von 2683,23 auf 2704,66), Frequentis -0,84% auf 20,7, davor 4 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 19,9 auf 20,88), Flughafen Wien -1,56% auf 37,9, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 37,9 auf 38,5), FACC +1,23% auf 11,52, davor ...

