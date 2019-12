Warum wir unser Wiener Innenstadt-Office gegen Operationen in Momella eintauschen oder warum es niemals zu spät ist, seinen eigenen, einzigartigen Weg zu gehen. Impact Investing klingt kompliziert und vielleicht auch abstrakt, ist es aber nicht. Im Mittelpunkt steht immer ein konkretes Projekt. Wer - auch mit Investments - Gutes tun will, sollte aufhören sich zu überlegen, warum etwas nicht geht, sondern einfach loslegen. Wie diese mutige Frau, die in Tansania ihr Herzensprojekt fand. Africa Amini Alama. Die Suche nach Ethnomedizin führte die spät berufene Ärztin - erst im Alter von 38 Jahren begann die Juristin Christine Wallner ihr Medizinstudium - in den kleinen Ort Momella in Tansania. Sie verkaufte ihr Haus in Wien, gab ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...