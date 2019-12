Daniel Schneider über seinen Streit mit der Kanzlerin über die Bonpflicht, den neu entdeckten Umweltschutz des Bäckerhandwerks - und den wohl größten PR-Coup seit Erfindung der Bäckerblume.

Herr Schneider, Ihr Verband hat kürzlich ausgerechnet, dass die neue Bonpflicht ab 1. Januar zu einer Papierflut im deutschen Handel führen würde, angeblich summieren sich die neuen Bons auf eine Strecke, zweieinhalb Mal von der Erde bis zum Mond. Seither wird - politisch und medial - erbittert über den Bäcker-Aufschrei gestritten. Sind Sie überrascht von Ihrem PR-Erfolg?In der Tat. Dass es sich so lange und so präsent in der medialen Diskussion hält, hat uns erstaunt und natürlich auch gefreut. Eigentlich steht die Beleg-Ausgabe-Pflicht ja seit Jahren fest. Warum also jetzt? Wir haben das Thema hochgezogen, weil in dem Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums zum neuen Kassengesetz eine eigentlich mal von allen Kreisen akzeptierte Ausnahme nicht mehr enthalten ist. Ursprünglich hieß es mal, ein Viertel aller Kassen, also etwa kleine Handwerksbetriebe wie Fleischer oder Bäcker, sollten die Möglichkeit bekommen, sich von der Bonpflicht zu befreien. Das ist nun nur noch unter sehr restriktiven Bedingungen und in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen.

Verständlich. Schließlich kostet es den Staat - und damit uns alle - bis zu zehn Milliarden Euro jährlich, weil Umsätze im Handel oder in der Gastronomie nicht gebongt oder an der Kasse vorbei gemacht werden. Was ist das Problem an einer Bonpflicht?Ich will nicht bestreiten, dass es auch im Bäckerhandwerk schwarze Schafe geben mag. Und wir wollen uns keinesfalls schützend vor diese stellen. Auch haben wir kein Problem mit der Einführung manipulationssicherer Kassen. Es geht uns nur um die Bonausgabepflicht, die eben obendrauf kommt und in der jetzigen Form überflüssig ist. Mehr Bons bedeuten für die Bäcker eben auch mehr Kosten. Je nach Länge der Bons sind das Mehrkosten von mehreren Tausend Euro im Jahr für die Papierrollen.

Dann ist es natürlich ein riesiger Müllberg. Und: es ist überflüssig. 97 Prozent der Kunden beim Bäcker wollen keinen Bon, die 3 Prozent, die ihn mitnehmen brauchen ihn für das Büro, weil sie für Freunde oder den Kindergarten einkaufen oder sonstiges. Der Rest wirft den Bon in den Müll, der Bäcker muss das entsorgen. Hinzu ...

