++ Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Mittwoch unverändert, während bei den asiatischen Märkten heute leichte Rückgänge zu beobachten waren: Der Hang Seng ist der größte Underperformer (-0,7%). ++ ++ Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen stieg am Mittwoch wieder über 1,9% und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens auf einem ähnlichen Niveau. ++ ++ Am Devisenmarkt sind keine großen Kursbewegungen zu erkennen. Nur AUDUSD steigt nach dem soliden Beschäftigungsbericht aus Australien für November. ...

