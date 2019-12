Knappe zwei Wochen ist es jetzt er, als der Technologiekonzern und Digitalisierungs- und IoT-Experten euromicron beim zuständigen Amtsgericht in Offenbach einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen. Die Folgen für die Aktionäre sind hinlänglich bekannt: Direkt am Tag der Nachricht stürzten die Papiere rund 90 Prozent! von 3,50 Euro auf 0,35 Euro ab. Aber auch danach waren weit und breit keine Schnäppchenjäger in Sicht, so dass die Papiere in den Tagen danach...

Den vollständigen Artikel lesen ...