Die vorweihnachtliche Rally an Europas Börsen scheint vorerst einmal ein Ende gefunden zu haben, da konnte auch ein überraschend guter ifo-Geschäftsklimaindex nicht viel bewegen. Generell wurde Risiko zurückgenommen, erreichte Gewinne wurden abgesichert und neue Positionen vermieden. So schloss der EuroStoxx 50 mit einem kleinen Abschlag von 0,2%, ebenso der CAC 40 in Paris, in Deutschland musste der Dax mit einem Minus von 0,5% etwas mehr abgeben, nur in Grossbritannien konnte der FTSE 100 ein leichtes Plus von 0,2% erzielen, hier wirkte wieder einmal das nachgebende Pfund unterstützend. Die Meldung des Tages kam aus dem Autosektor, der französische PSA-Konzern und Fiat Chrysler beschlossen nach wochenlangen Verhandlungen ihre Megafusion, sie wollen den ...

