Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FE Ltd -12,5% auf 0,007, davor 14 Tage ohne Veränderung , BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 14 Tage ohne Veränderung , Adler Real Estate -1,64% auf 13,18, davor 8 Tage im Plus (13,75% Zuwachs von 11,78 auf 13,4), Air Berlin +13,89% auf 0,008, davor 7 Tage ohne Veränderung , Daimler -1,45% auf 50,31, davor 5 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 48,76 auf 51,05), Allianz -0,67% auf 221,1, davor 5 Tage im Plus (3,27% Zuwachs von 215,55 auf 222,6), Sixt -2,02% auf 89,6, davor 5 Tage im Plus (5,66% Zuwachs von 86,55 auf 91,45), Johnson & Johnson -0,26% auf 143,19, davor 5 Tage im Plus (2,55% Zuwachs von 139,99 auf 143,56), ATX -0,39% auf 3194,52, davor 5 Tage im Plus (2,82% Zuwachs von 3118,99 auf 3207,06), Münchener Rück -0,79% auf ...

