Deutschland hat in den ersten drei Jahresquartalen 13,7 Milliarden Euro mehr Schulden gemacht als Ende 2018. Die Entwicklung der Bundesländer ist dabei sehr unterschiedlich.

Die Schulden des deutschen Staates sind in den ersten drei Quartalen 2019 gestiegen. Er stand Ende September mit insgesamt 1930,4 Milliarden Euro in der Kreide. Das waren 0,7 Prozent oder 13,7 Milliarden Euro mehr als Ende 2018, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Grund dafür ist der Anstieg bei den Ländern. Bund, Gemeinden und Sozialversicherung bauten ihre Verbindlichkeiten hingegen ab. Sie profitierten ...

