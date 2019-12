Der japanische Fahrzeughersteller Isuzu will die japanische Tochter UD Trucks vom schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo kaufen. Der Schritt ist Teil einer strategischen Allianz zwischen Isuzu und Volvo Group im Bereich Nutzfahrzeuge. Isuzu, das im vergangenen Jahr 530.000 Fahrzeuge verkauft hat, plane das komplette UD-Trucks-Geschäft mit einem Unternehmenswert von 250 Mrd Yen (rund 2 Mrd Euro) zu übernehmen, teilte die Volvo Group am Mittwoch (18. Dezember 2019) in Stockholm mit. Verbindliche ...

