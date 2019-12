Die Schwäche des deutschen Aktienmarktes hält am Mittwoch an, da der DE30 ein neues Wochentief bei 13.160 Punkten ausgebildet hat. Dies steht im Gegensatz zu den an der Wall Street erreichten Allzeithochs. Die deutschen Automobilhersteller stehen aufgrund der zusätzlichen Zölle, die im USMCA-Handelsvertrag aufgenommen wurden, unter Druck. Der DE30 hat bei 13.100 Punkten eine wichtige Unterstützung. Um die Lücke zum US500 zu schließen, wäre eine Rallye auf 13.450 Punkte notwendig.

Den vollständigen Artikel lesen ...