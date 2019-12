Kurz vor dem großen Verfallstag an den Terminbörsen hat die britische Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) am Donnerstag wieder mal einen vorwurfsvollen Artikel veröffentlicht. Dabei geht es um eine Übernahme durch Wirecard in Indien aus dem Jahr 2015. Die Inhalte sind an sich nicht neu, passen laut dem Bericht aber zu den Bilanz-Vorwürfen gegen die Wirecard-Niederlassung in Singapur.Im Kern geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...