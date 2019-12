Mit heute sind es noch 5 Handelstage in 2019, morgen ist der Dezember-Verfallstag. Die Stimmung wird besser, in den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street nun bei 44,1 Prozent und damit 6,5 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bärenlager ist dagegen um 5,6 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent gefallen. Dies liegt deutlich unterhalb des historischen Durchschnitts von 30,5 Prozent. Neutral sind 35,4 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Minus von 0,9 Prozentpunkten entspricht. Am Wiener Markt waren zuletzt die Banken stark und was den "ATX neu" betrifft, hat Zumtobels Kursanstieg dafür gesorgt, dass FACC aktuell aus den Top25 nach Market Cap gefallen ist. Zwar nur knapp, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...