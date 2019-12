Die andauernden Niedrigzinsen zwingen die Landesbank zum Sparen. 400 Stellen fallen weg. Im Gegenzug soll die DKB von vier auf acht Millionen Kunden wachsen.

Die BayernLB will mit Hilfe ihrer Onlinebank DKB die andauernden Niedrigzinsen überstehen. Ein neues Strategiekonzept der zu drei Vierteln in bayerischen Staatsbesitz befindlichen Landesbank sieht vor, dass die DKB ihre Kundenzahl innerhalb der nächsten fünf Jahre von derzeit vier auf acht Millionen verdoppelt.

Die eigentliche Landesbank dagegen wird verkleinert, schrumpfen sollen vor allem die Aktivitäten am Kapitalmarkt. Dabei planen Vorstandschef Stephan Winkelmeier und seine Kollegen in der Bankspitze den Abbau von zunächst 400 Stellen in diesem Bereich, allerdings sozialverträglich und ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...