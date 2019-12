Die Bank of England ließ die Zinsen für den 17. Monat in Folge unverändert bei 0,75%. Sieben Zentralbanker sprachen sich für keine Anpassung aus, während Haskel und Saunders erneut für eine Kürzung stimmten. Was das Ausmaß der politischen Unsicherheit betrifft, so sagte die Notenbank, dass es dafür noch keine Beweise gebe. GBPUSD konnte sich von seinem 2-Wochentief erholen und stieg über die 1,31-USD-Marke. Quelle: xStation 5

Den vollständigen Artikel lesen ...