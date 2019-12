Der Kremlchef empfindet die vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen gegen die Gaspipeline als "unfreundlichen Akt". Eine Gefahr für die Plattform sieht Russland nicht.

Russland wird auf die US-Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin mit Gegenmaßnahmen antworten. "Moskau antwortet spiegelgenau", sagte Putin am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz in Moskau. Die in dieser Woche vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen seien ein "unfreundlicher Akt" gegen Russland. "Das wird sich auswirken auf die Beziehungen." Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump steht noch aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...