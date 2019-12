Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1126 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vormittag.Zum Schweizer Franken notiert der Euro aktuell bei 1,0905 Franken und damit in etwa auf dem Stand vom Morgen. Der Dollar wird nahezu unverändert zu 0,9801 Franken ebenfalls kaum verändert gehandelt.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...