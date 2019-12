© Bildagentur PantherMedia / Boris Zerwann Reicht Teil 1 des Deals für einen Aufschwung? Konjunktur-Trendwende An den Börsen ist die Gegenwart selten etwas wert, schließlich wird die Zukunft gehandelt. Und die hatte sich in den letzten Wochen und Monaten bereits spürbar aufgehellt - auch ohne eine offizielle Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Kein Wunder also, dass sich die Euphorie der Börsianer in Grenzen hielt, als Donald Trump Ende letzter Woche per Twitter bestätigte, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...