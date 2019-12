Die Waffenschmiede Heckler & Koch lag in den Händen eines in London lebenden schillernden Deutschen - und gerät jetzt vielleicht in die Hände eines in London lebenden Franzosen, der viel vom Geldverdienen versteht.

Vor dem französischen Investor Nicolas Walewski, der beim Waffenhersteller Heckler & Koch aus dem Baden-Württembergischen Oberndorf eingestiegen ist, muss sich niemand fürchten. Walewski ist kein Waffennarr, kein Kriegstreiber, aber ein kühler Rechner - und dem hochverschuldeten Unternehmen kann ein Eigentümerwechsel nur gut tun. Walewski konnte sich offenbar mit dem Privatvermögen seiner Familie über 50 Prozent der Firmenanteile sichern, die er in der Finanzholding Compagnie de Développement de l'Eau (CDE) verwalten ...

