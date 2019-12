Immer weniger Menschen in Deutschland rauchen. Das spürt auch der Tabakkonzern Philip Morris und stellt die Zigarettenproduktion im Neuköllner Werk ein.

Der Tabakkonzern Philip Morris beendet die Herstellung von Zigaretten in Berlin. Die Produktion im Neuköllner Werk soll am Freitag eingestellt werden, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag mit. Damit geht in Berlin eine jahrzehntelange Tradition zu Ende - seit den 1970er-Jahren wurden dort laut Philip Morris Zigaretten produziert. Das Produktionsende ...

