Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1111 US-Dollar und damit weniger als am Morgen.Der Schweizer Franken verteuerte sich zum Euro auf 1,0875 Franken nach 1,0905 Franken am frühen Nachmittag. Der Dollar gab auf 0,9788 Franken nach. Am frühen Nachmittag hatte der "Greenback" noch 0,9801 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...