Die Autoindustrie steckt in der Krise - und erfindet sich gerade neu. Tausende Stellen fallen weg, neue entstehen. 2020 könnte ein Jahr des Aufbruchs werden - wenn die Unternehmen die richtigen Talente finden.

Zäh und schleimig ist die graue Masse. Sie wird gerührt und nicht geschüttelt. BMW-Mitarbeiter kippen Graphit in die mehrere Meter hohe Stahlapparatur, mixen es stundenlang mit Bindemittel. In einem zweiten Rührwerk, wenige Meter entfernt, mischen sie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan.

Rüdiger Daub beobachtet den Prozess genau. Der promovierte Elektrotechniker leitet bei BMW ein Team von acht Mitarbeitern, das Batteriezellen, die später zu E-Auto-Batterien zusammengebaut werden, optimieren soll. An rund 4000 mechanischen, chemischen und physikalischen Stellschrauben könne er drehen, um eine Batteriezelle leistungsfähiger zu machen. "Dabei kommt es auch darauf an, welche Materialien man verwendet", sagt der 40-Jährige - blond, schlank, Jeans, "wie man sie mischt und verdichtet und schließlich in das Auto integriert." Es sei ein Unterschied, ob man Zellen wickelt oder stapelt. Daub will Energiedichte und Reichweite der Zellen und damit der Batterien und der Autos verdoppeln - er sucht die perfekte Formel.

BMW hat dafür 200 Millionen Euro investiert. Daubs Team ist Teil des Kompetenzzentrums für Batteriezellen, das im November eröffnet hat. 200 Stellen sind geplant, 160 schon besetzt.

Von Leuten wie Daub hängt ab, ob Elektroautos von BMW bald weiter fahren als jene der Konkurrenz. Es ist ein Innovationsprojekt der Münchner. Zuletzt haben Autobauer mit Stellenabbauprogrammen und Gewinnwarnungen von sich reden gemacht. Doch mittendrin im Krisenmodus entwickelt sich eine Parallelwelt für die Mobilität der Zukunft: neue Antriebe für E-Autos, autonomes Fahren und Sharingdienste. Dadurch entstehen neue Jobs und veränderte Berufsbilder. Autokonzerne suchen händeringend nach Softwareingenieuren, Naturwissenschaftlern und Technikern mit Wirtschafts-Know-how - ein Studium ist mitunter zweitrangig.

Wendejahr in Deutschland

2020 könnte trotz Abschwung daher auch zum Jahr des Aufbruchs werden, zumindest zum Schicksaljahr: Es entscheidet sich, ob Deutschland weiter auf die Stärke seiner Schlüsselindustrie zählen kann. Gut 835.000 arbeiten in ihr, Zehntausende Jobs sind laut Studien gefährdet, aber neue kommen hinzu. Die Ära des Verbrenners wird enden, die der alternativen Antriebe starten. Längst ist ein Kampf um die besten Talente ausgebrochen. Neben VW, BMW, Daimler und Zulieferern wie Continental, Bosch und ZF buhlt bald auch Tesla um die Besten - ein gutes Zeichen. Bleibt Deutschland also das Autoland der Welt? Oder laufen ihm China und die USA den Rang ab?

BMW hat sich entschieden, nicht in die Zellfertigung einzusteigen - einem Kern der zukünftigen Wertschöpfung. Geforscht aber wird trotzdem. "Wir wollen nicht dem ausgeliefert sein, was auf dem Markt ist, sondern den Markt selbst gestalten", sagt Batterieexperte Daub. Die BMW-Zellen aber sollen auch künftig vom Zulieferer kommen und speziell auf BMW-Fahrzeuge abgestimmt sein. Mit den Zellherstellern wolle man "auf Augenhöhe" zusammenarbeiten, sagt Daub, der vor sechs Jahren bei BMW anheuerte, um Batterien per Laser zu verschweißen - sein Spezialgebiet. "Ich war 2013 der Mitarbeiter Nummer eins in der Fertigung von Lithium-Ionen-Zellen im Großformat", sagt er. "Das fand ich immer schon total spannend."

Daub hat seinen Job ausgerechnet den Veränderungen auf der Straße zu verdanken. Thomas Schiller, Leiter Automobilindustrie beim Berater Deloitte, sieht viele "neue Berufsbilder entstehen": Datenanalytiker, Experten für maschinelles Lernen, Softwareentwickler. In der Verwaltung würden künftig "weniger Buchhalter, sondern Wirtschaftsinformatiker mit Accounting-Know-how benötigt, um hier Robotics und Digitalisierung voranzutreiben".

Continental etwa sucht heute mehr Verfahrensmechaniker für Kunststoff ...

