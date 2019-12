Ziel ist, den Markt auf die 2021 in Kraft tretende weitere Reduktion von CO2-Äquivalenten vorzubereiten. Die F-Gas-Verordnung schreibt spezifische Verwendungsverbote vor, die in Anhang III der Rechtsvorschriften dargelegt sind. So gilt ab 1. Januar 2020 ein Verwendungsverbot für ortsfeste Kälteanlagen, die H-FKW mit einem GWP von 2.500 oder mehr enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen. Ausgenommen sind Einrichtungen, die für Anwendungen zur Kühlung von Produkten auf unter -50 °C bestimmt sind.

Darüber hinaus sieht die Verordnung über einen Zeitraum von 15 Jahren eine schrittweise Reduktion der am Markt verfügbaren H-FKW vor. Die nächste Stufe tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Umstellung von Kältemitteln mit hohem GWP wie R-404A und R-507A auf solche mit verringertem GWP, z.B. aus dem "Opteon" Portfolio von Chemours, erforderlich. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für einen reibungslosen und effizienten Umstieg, darunter "Opteon XP40" (R-449A) für den Retrofit bestehender Anlagen sowie ...

