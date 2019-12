Klima-Notstand, Green Deal, Klimakonferenz und nun das Klimapaket: Die Klimapolitik war in den vergangenen Woche sehr präsent. Aber sind die einzelnen Projekte bloßer Aktivismus oder ein wirklicher Fortschritt?

In den vergangenen Wochen gab es gleich vier klimapolitische Top-Ereignisse. Zunächst erklärte das Europäische Parlament (EUP) den Klima-Notstand. Das war zunächst einmal nicht mehr als eine Meinungsäußerung. Danach stellte die neue Europäische Kommission den "Green Deal" der Europäischen Union (EU) vor. Drittens wurde die Klimakonferenz in Madrid am vergangenen Sonntag mehr oder weniger ergebnislos abgebrochen; es war das schwächste Resultat seit dem Desaster in Kopenhagen vor genau 10 Jahren. Und schließlich hat die Bundesregierung in den Verhandlungen mit den Bundesländern ihr Klimapaket nachgebessert in dem Sinne, dass der Preis für die Tonne ausgestoßenen CO2s deutlich ansteigt.

Diese Gemengelage lässt etliche Rückschlüsse auf die Haltung und das Verständnis der Beteiligten für die Prozesse und Probleme zu. Das EUP hat sich offenbar dazu entschlossen, mit dem Begriff "Klima-Notstand" hysterisch auf den Klimawandel zu reagieren. Außerdem lässt der Begriff Notstand Zweifel aufkommen, wie demokratisch die Mehrheit im Hohen Haus denkt. Offenbar wird das Problem als so drängend angesehen, dass die herrschenden Gesetze keine Einschränkung europäischen Aktionismus bilden sollte. Diese Erklärung des Parlaments wird wohl nicht dazu beitragen, die Debatte um den Klimaschutz zu versachlichen. Schade!

Die EU-Kommission ist da schon weiter. In einem recht langen Papier auf der Website der Kommission vom 11. Dezember wird "Der europäische Green Deal" vorgestellt. Dieser zeigt ebenfalls ein gerüttelt Maß an Aktionismus, indem für alle Sektoren Einzelmaßnahmen und Förderpakete avisiert werden - noch gibt es keine konkreten Vorschläge, das ist alles für das kommende Frühjahr geplant. Einige Pfeiler sind jedoch zu erkennen:1. ...

