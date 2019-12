Am Donnerstag waren die Erdölpreise auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen. Am Freitagmorgen notierten in der Nähe dieses Standes.

Die Ölpreise haben am Freitag in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,65 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen leicht auf ...

