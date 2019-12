Konjunkturprognose von Handesblatt Research Institute: Kein Aufschwung in Sicht, HB Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt für PFA Pension den Landmark-Gewerbekomplex New Babylon in Den Haag capsensixx AG: Verkauf der coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management vollzogen STS Group AG schafft Basis für erhebliches Wachstumpotenzial mit Großauftrag und Bau eines ersten Werks in den USA SÜSS MicroTec plant Akquisition von PiXDRO Thyssenkrupp vor Radikalumbau: Komplettverkauf der Aufzugsparte wird intensiver geprüft (HB) Wirecard und FXChange vereinfachen Reisenden das bargeldlose Bezahlen dank neuer Multi-Currency-Visa -Karten BBVA schreibt über eine Milliarde ...

