Europas Börsen scheinen nun endgültig in den Weihnachtsmodus übergegangen zu sein. Der EuroStoxx 50 trat am Donnerstag auf der Stelle, nachdem er zuvor zwei Tage nachgegeben hatte, und beendete den Handel nahezu unverändert. Ein Teil der Vorsicht der Investoren war auch darin begründet, dass heute noch dreifacher Verfallstag auf den Derivatebörsen ist, wo erfahrungsgemäß noch etwas Bewegung in die Märkte kommen könnte. Etwas besser schlug sich die Börse in Paris mit einem Plus von 0,2%, der Dax in Deutschland musste leicht um 0,1% abgeben, und am stärksten war wieder der Markt in London, wo wie schon in den Tagen zuvor ein schwaches Pfund beflügelnd wirkte und den Footsie 0,4% nach oben brachte. Kursbewegende Nachrichten ...

