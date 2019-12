Guten Morgen, der DAX sackte am Vortag unter die Marke von 13.200 Punkten und erreichte im Tagestief 13.140 Punkte. Und lag damit nur knapp unter der genannten wichtigen Unterstützung bei 13.150 Punkten. In der Folge konnte der DAX auch wieder hochziehen und per Handelsschluss schließlich bei 13.211 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX bei 13.220 Punkten nur leicht höher. Für weiter fallende Kurse muss der DAX im großen Bild unter die Marke von 13.150 Punkten fallen. Dann ...

