Atrium -3.00% MonDividende (MONDIV02): Dividende eingegangen (20.12. 09:07) >> mehr comments zu Atrium: www.boerse-social.com/launch/aktie/atrium Nike -0.22% finelabels (FLB1899): Nike meldete gestern nach Börsenschluss in den USA Quartalszahlen. Gewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen; bei der Bruttomarge und den Umsätzen in Nordamerika wurden die Erwartungen jedoch leicht verfehlt, was zu etwas schwächeren Kursen nachbörslich führte. Das Wachstum in China war beeindruckend und lag über den Erwartungen. Nachstehend die wichtigsten Ergebnisse des Nike-Berichts zum zweiten Quartal 2020 im Vergleich zu den von Bloomberg erstellten Konsensschätzungen: Umsatz: $ 10,3 Mrd ....

Den vollständigen Artikel lesen ...