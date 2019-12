Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 15 Tage ohne Veränderung , Samsung Electronics -1,68% auf 879, davor 6 Tage im Plus (13,16% Zuwachs von 790 auf 894), Lukoil -2,59% auf 87,26, davor 6 Tage im Plus (4,24% Zuwachs von 85,94 auf 89,58), Rhoen-Klinikum +0,23% auf 17,52, davor 6 Tage im Minus (-6,52% Verlust von 18,7 auf 17,48), Bilfinger-0,36% auf 33,26, davor 5 Tage im Plus (6,85% Zuwachs von 31,24 auf 33,38), AXA -0,2% auf 25,04, davor 5 Tage im Plus (2,24% Zuwachs von 24,54 auf 25,09), ElringKlinger +1,6% auf 8,23, davor 5 Tage im Minus (-12,43% Verlust von 9,25 auf 8,1), adidas -0,45% auf 288,35, davor 4 Tage im Plus (4,12% Zuwachs von 278,2 auf 289,65), Philips -0,31% auf 43,31, davor 4 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 42,47 auf 43,45), Honda Motor ...

