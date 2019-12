Die aktuell längste Serie: Aareal Bank mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Donnerstag Noble Corp plc mit 9,26% auf 1,18 (102% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,92%) vor Metro mit 9,13% auf 5,14 (181% Vol.; 1W 6,44%) und Südzucker mit 6,58% auf 16,19 (455% Vol.; 1W 9,32%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -7,79% auf 0,11 (3% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -28,93%), Tele Columbus mit -6,20% auf 2,78 (295% Vol.; 1W -16,41%), Pantaflix mit -4,76% auf 1,64 (114% Vol.; 1W -5,09%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (115082,65 Mio.), HSBC Holdings (107717,86) und GlaxoSmithKline (85949,6). Umsatzausreisser ...

