Zürich (awp) - Die Swatch-Inhaberaktien sind am Freitag die grössten Verlierer unter den Blue Chips. Nach schlechten Nachrichten für den Uhrenkonzern in dieser Woche reagieren die Analysten nun mit Abstufungen oder Kurszielsenkungen. Die Swatch-Titel führen am Freitag gegen 11.10 Uhr die Verliererliste unter den 30 grössten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...