Karstadt wurde in den vergangenen Jahren als Turnaround-Kandidat gefeiert. Jetzt zeigt sich: die Warenhauskette schreibt wieder hohe Verluste. Insider bezweifeln, dass dafür allein die Fusion mit Kaufhof verantwortlich ist.

Allen Versprechen des Managements zum Trotz bleibt die wirtschaftliche Lage des fusionierten Warenhausunternehmens Galeria Karstadt Kaufhof angespannt. Allein Karstadt werde in diesem Jahr einen Verlust von 78 Millionen Euro verzeichnen, sagte Unternehmenschef Stephan Fanderl in einem Interview. Mit Blick auf das gesamte Unternehmen zeichnet sich sogar ein Verlust in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages ab.

"Wir haben viele verlustträchtige Einheiten früh im Jahr auf die Karstadt-Seite genommen und die Einsparungen eher auf der Kaufhof-Seite verbucht", sagte Fanderl dem "Handelsblatt". Intern wird die Aussage jedoch relativiert. Auch ohne Kaufhof und trotz jahrelanger Lohnzugeständnisse der Beschäftigten bleibe Karstadt ein Sanierungsfall, heißt ...

